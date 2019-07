Kevin De Bruyne en Manchester City hebben geen enkele moeite met Hongkongse club

De Aziatische toer van Manchester City zit er bijna op. Rode Duivel Kevin De Bruyne kreeg 64 minuten speeltijd tegen Kitchee FC, de nummer vier van Hongkong. De Bruyne bereidde het vierde doelpunt van de Cityzens voor in het duel dat uiteindelijk met 1-6 werd gewonnen. Zaterdag sluiten de Rode Duivel en zijn ploeggenoten de voorbereidingscampagne af met een duel tegen Yokohama Motors.

De Bruyne speelde een relatief anonieme oefenwedstrijd tegen Kitchee FC. Leroy Sané en Bernardo Silva zorgden voornamelijk voor het spektakel in Hongkong. Zie hier alle doelpunten van Manchester City in de voorlaatste voorbereidingswedstrijd:

Guided into the top corner by @sterling7! ??



?? 0-3 ?? #mancity

WATCH: https://t.co/Zju7LsrCYT pic.twitter.com/WJHbr139y4