Man uit Hasselt krijgt één jaar cel voor uitduwen van sigaretten op lichaam van vriendin

Hasselt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft woensdag een 54-jarige man zonder gekend adres veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf en 800 euro boete wegens ernstig partnergeweld. De rechtbank omschreef de feiten als “bijzonder ernstig”. Hij had onder meer sigarettenpeuken op haar lichaam uitgeduwd.

Op 21 juni 2017 werd zijn partner in Hasselt het slachtoffer van buitensporig geweld. Een arts had een medisch attest opgesteld van de letsels bij de vrouw. Ze had blauwe plekken in het gezicht, buik en elleboogplooi. Op haar rechterdij had de dokter brandwondjes opgemerkt. De vrouw verklaarde dat beklaagde haar in een discussie met de vuist sloeg. Hij schopte haar en duwde sigarettenpeuken uit op haar lichaam.

Voor de rechtbank was een straf nodig die de beklaagde het “onduldbare en verwerpelijke” van zijn daden moest doen inzien. “Een ernstige bestraffing biedt de beste garantie dat er zich in de toekomst geen nieuwe feiten voordoen”, aldus de rechtbank.