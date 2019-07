Vrouw van 67 vermoord teruggevonden in Hoge Venen

In Waimes in de Hoge Venen is dinsdag het levenloze lichaam aangetroffen van een 67-jarige vrouw. De politie heeft nog niemand kunnen inrekenen voor de moord, meldt het parket van Luik, afdeling Verviers woensdag. Het Openbaar Ministerie bestempelt de feiten als opzettelijke doodslag.

Een buurtbewoner trof het lichaam aan in de woning van het slachtoffer in het dorp Ondenval. “Het slachtoffer zorgde voor een jongeman met een zware handicap. De buurtbewoner ging poolshoogte nemen toe hij de jongeman door de straten van de wijk zag dolen. Dat was niet normaal”, zegt procureur Gilles de Villers Grand Champs.

Er werden geen sporen van inbraak of diefstal gevonden. De wetsgeneesheer stelde bij het slachtoffer slagen vast aan het gezicht en de armen. Een autopsie moet de exacte doodsoorzaak achterhalen. Het slachtoffer was al meer dan 24 uur overleden toen ze gevonden werd.