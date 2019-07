Archeologen ontdekken verzonken tempel

De Egyptische ‘gezonken stad’ Heracleion geeft meer en meer geheimen prijs. Duikers hebben nu een mysterieuze tempel ontdekt tussen de ruïnes van de stad.

De stad wordt wel eens de ‘Egyptische Atlantis’ genoemd. Heracleion zonk zo’n 1.200 jaar geleden, het zou deel uitgemaakt hebben van de Egyptische noordkust. De stad werd verloren gewaand tot in 2000, toen duikers erop stuitten. Sindsdien wordt er regelmatig gedoken naar de ruïnes en worden de geheimen stap voor stap blootgelegd.

Foto: Christoph Gerigk/FrankGoddio/Hilti Foundation

De recentste expeditie brengt nu een Griekse tempel aan het licht. Grote granieten pilaren werden op de bodem gevonden. Ook gezonken schepen met munten en juwelen werden teruggevonden.

Over Heracleion is niet veel geweten. De stad zou in de 12de eeuw voor Christus gebouwd zijn en zou een echte havenstad geweest zijn aan de kop van de Nijl. De stad zou gezonken zijn na verschillende aardbevingen en overstromingen. In de 8ste eeuw trok de bevolking er weg. Heracleion zonk zo diep weg in de geschiedenisboeken dat de stad al gauw veeleer een mythe werd dan feit.

Dankzij eeuwen aan slijk en slib van de Nijl, bleef de verzonken stad in vrij goede conditie. Met hoogtechnologische onderwater scanners werden deze week nog extra delen blootgelegd. De grote tempel, die nu beschouwd wordt als de hoofdtempel, werd zo ontdekt.

Archeoloog Frank Goddio. Foto: Christoph Gerigk/FrankGoddio/Hilti Foundation