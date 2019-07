Theresa May is officieel afgetreden, Queen stelt Boris Johnson aan als nieuwe Britse premier

Theresa May bedankte tijdens haar afscheidsspeech in het bijzonder haar echtgenoot Philip. Foto: EPA-EFE

Theresa May is woensdag officieel afgetreden als eerste minister van het Verenigd Koninkrijk. Koningin Elizabeth II aanvaardde het ontslag in de namiddag op Buckingham Palace in Londen, en stelde vervolgens meteen Boris Johnson aan als haar opvolger.

Voordat ze naar het paleis vertrok, had Theresa May in een korte toespraak in Downing Street afscheid genomen van de Britten. Daarbij bedankte de 62-jarige Conservatieve politica in het bijzonder haar echtgenoot Philip, die haar steeds bijgestaan had.

Een emotionele May drong er bij haar opvolger Boris Johnson op aan een Brexit te vinden die de politieke impasse zou doorbreken. Ze zei dat ze trots was op wat ze gerealiseerd had om de economie te verbeteren en de overheidsdiensten te hervormen. “Natuurlijk moet er nog veel gedaan worden. De onmiddellijke prioriteit is onze exit uit de Europese Unie volbrengen op een manier die werkt voor het hele Verenigd Koninkrijk”, besloot May.

Johnson: “No if or buts, Brexit komt er op 31 oktober”

Intussen werd Boris Johnson ontvangen op het koninklijk paleis. Queen Elizabeth stelde Johnson aan als opvolger van May.

In een toespraak voor zijn nieuwe ambtswoning beloofde de nieuwe Britse premier zijn kiezers even later dat er “geen indiens of maars” aan te pas zullen komen bij het plan om Groot-Brittannië uit de Europese Unie te halen tegen 31 oktober, met of zonder een deal met de EU. “En we gaan voor een nieuwe deal, een betere deal... gebaseerd op vrije handel”, zei Johnson aan de pers voor Downing Street. “Ik ben ervan overtuigd dat we een deal kunnen sluiten”, zei Johnson.

Hij zei dat Groot-Brittannië er zich ook op moet voorbereiden dat Brussel misschien niet meer zal willen onderhandelen. Dat zou dan neerkomen op een Brexit zonder een overeenkomst.

Queen Elizabeth stelde Boris Johnson vanmiddag aan als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Foto: AFP