Olivier Deschacht (38) krijgt na testperiode toch een contract bij Zulte Waregem

Olivier Deschacht heeft zijn testperiode bij Zulte Waregem succesvol afgerond. De 38-jarige voormalige verdediger van Anderlecht en Lokeren tekent voor een seizoen bij de ploeg van Francky Dury.

“Een godsgeschenk”, noemt Olivier Deschacht de kans die hij bij Zulte Waregem krijgt. “Ik ben iemand met een doel voor ogen, des te meer wil ik hier nog een mooi verhaal schrijven. Deze club straalt professionaliteit en ambitie uit. Ik heb altijd alles gegeven voor Anderlecht en Lokeren, dat zal hier niet anders zijn.”

Deschacht trok afgelopen zaterdag voor het eerst het truitje van Zulte Waregem aan. In de oefenwedstrijd tegen de Nederlandse Eredivisionist Willem II. Deschacht deed 57 minuten mee in het oefenduel dat in 1-1 eindigde. “Ik onthoud vooral de goeie ontvangst van de supporters toen ik het veld op kwam. Dat geeft veel vertrouwen”, vervolgt Deschacht op de clubsite. “Vorig jaar zaten we dicht bij een akkoord maar toen werd het alsnog Lokeren. Uitstel betekent dus geen afstel. Ik wil mij hier zowel verbaal als fysiek laten gelden én mijn ervaring delen hetzij vanop de tribune, de bank of op het veld.”

Olivier Deschacht sloot in februari 2001 aan bij het eerste elftal van Anderlecht. Na zeventien seizoenen vertrok de ervaren verdediger naar Lokeren, die hij niet in 1A kon houden. Zulte Waregem is de derde club voor de 38-jarige verdediger die in totaal 628 wedstrijden voetbalde. Met Anderlecht werd de 20-voudig international negen keer kampioen en won hij een keer de beker.