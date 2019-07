Het is ongezien warm in ons land, en daar hebben niet alleen mensen last van. Ook dieren lopen gevaar. Maar, hoe herken je nu een zonnesteek bij je hond? En hoe kan je zelf de eerste zorgen toedienen voor je naar de dierenarts gaat? Een overzicht met handige tips én een belangrijke waarschuwing: laat je hond nooit alleen achter in de wagen.