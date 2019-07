Beerschot haalt Congolese international (23) binnen

Beerschot heeft de Congolese international Prince Vinny Ibara (23) kunnen strikken. De spits brak vorig seizoen door bij de Algerijnse kampioen USM Alger dat zijn topschutter niet kan houden.

Ondanks de titel belandde Alger in een crisis en moet het op zoek naar een andere eigenaar. De club kon z’n afspraken met Prince Ibara niet nakomen en moet de spits laten gaan. Dat is ook de uitdrukkelijke wens van de speler zelf. “De reglementen zijn duidelijk. Ik ben een vrije speler. En als je ziet hoeveel moeite Beerschot al heeft gedaan om me hier te hebben, dat zegt genoeg. Ik heb recht op deze transfer en hopelijk raakt alles rond”, zegt de spits op de website van Beerschot.

“We hebben er alles aan gedaan om Prince hier te krijgen en al mee te laten trainen”, zegt Sander Van Praet van de technische staf van Beerschot. “Op het moment dat we de administratieve bevestiging van FIFA ontvangen, zal Prince in aanmerking komen voor een selectie. Dit proces kan - gezien de complexe situatie - verschillende weken duren maar de transfer is vooral gericht op de verdere uitbouw van de club.”

Prince Ibara, 1m92 groot, was met 9 doelpunten in 23 wedstrijden vorig seizoen topscorer van USM Alger.