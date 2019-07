Vermist jongetje (8) slapend teruggevonden na urenlange zoektocht op strand van Oostende

Oostende - Het 8-jarige jongetje uit Luik dat urenlang vermist was in Oostende, is omstreeks 19.45 uur levend teruggevonden op het strand van Mariakerke. Hij lag te slapen tussen de andere badgasten.

De jongen was woensdag samen met zijn ouders op uitstap in Oostende, toen hij om 14 uur uit zicht verdween. Omstreeks 14.30 uur meldde de vader van de jongen de verdwijning aan de reddingsdiensten. Daarop hielden redders, brandweer, lokale politie en scheepvaartpolitie een grootschalige zoekactie, waarbij ook de NH90-helikopter werd ingezet.

Om 15.30 uur werd de drenkelingenprocedure in gang gezet, waardoor de zoekactie ter plaatse werd gecoördineerd, en omstreeks 17 uur moesten ook alle badgasten uit de zee “van het Kursaal tot aan Raversijde”, aldus Bart Tommelein (Open VLD). “Het begint stilaan onrustwekkend te worden”, klonk het toen bij de Oostendse burgemeester. “Het is bang afwachten. Alle beschikbare politie-eenheden helpen mee. De strandredders verlaten op dit uur stilaan hun post, maar ze zijn op vrijwillige basis de vloedlijn aan het aflopen om te helpen zoeken.”

Omdat de jongen omstreeks 19 uur nog steeds niet terecht was, vroeg de politie het brede publiek om hulp middels een opsporingsbericht. Met succes, want omstreeks 19.45 uur kwam het verlossende bericht dat de jongen enkele kilometers verderop levend en wel was teruggevonden. Hij lag rustig te slapen tussen de andere badgasten op het strand van Mariakerke.

