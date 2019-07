Kunstenaars bevroegen 300 Vlamingen: “Vrouwen hebben veel wildere fantasieën”

Een partouze, met drie, vier of vijf. Een heteromeisje dat nét niet kust met een andere vrouw. Of iemand die zich helemaal verliest in een wezen dat half man, half slang is. Erotische fantasieën lopen danig uiteen, zo ontdekte kunstenaarscollectief Stichting Nieuwe Helden, na honderden interviews. “Schaamte is nergens voor nodig.”