Opvallende transfers in 1B: Union verliest topschutter, Beerschot haalt topschutter uit Algerije en ervaren doelman voor Lommel

Er werden vandaag drie opvallende transfers afgerond in de Proximus League. Union Saint-Gilloise zal het komend seizoen zonder zijn goalgetter Youssoufou Niakaté moeten zien te rooien. Beerschot heeft zich dan weer versterkt met Princy Vinny Ibara, de topschutter van de Algerijnse landskampioen. Lommel SK ten slotte heeft met Tomas Svedkauskas een doelman van AS Roma binnengehaald.

Union verliest topschutter

De Franse aanvaller Youssoufou Niakaté verlaat Union en tekende voor drie seizoenen bij Al-Wahda in Mekka. Dat maakte de eersteklasser uit Saoedi-Arabië woensdag bekend.Niakaté streek vorige zomer neer in het Dudenpark en brak bij Union helemaal door. De Franse spits, die eerder voor laagvliegers in de derde klasse in Frankrijk uitkwam, scoorde in alle competities samen 25 doelpunten in 40 wedstrijden. Tussendoor deelde hij ook nog eens zes assists uit.

De 26-jarige Niakaté veroverde de harten van de supporters vooral door een hattrick te scoren tegen RSC Anderlecht in zestiende finales van de Beker van België. De spits kreeg in het Astridpark een staande ovatie van het thuispubliek.

Tien dagen voor de competitiestart in de Proximus League verliest coach Thomas Christiansen zo opnieuw een sterkhouder. Ook huurlingen Percy Tau en Max Besuschkow, vorig seizoen nog vaste waarden bij Union, keren niet terug naar het Dudenpark. Ex-aanvoerder Charles Morren trok dan weer naar de Luxemburgse topclub Dudelange.

Al-Wahda zou volgens Franstalige media zo’n twee miljoen euro neertellen voor Niakaté, die op oefenstage in Slovenië aansloot bij Al-Wahda.

Beerschot haalt topschutter

Beerschot heeft zich woensdag versterkt met Princy Vinny Ibara. De international van Congo-Brazzaville komt over van de Algerijnse landskampioen USM Alger, waar hij als topschutter (9 doelpunten in 23 duels) een belangrijke rol speelde in het behalen van de titel.

Voor de 23-jarige aanvaller wordt het zijn eerste avontuur buiten het Afrikaanse continent. Eerder voetbalde hij in de Gabonese, Tunesische, Qatarese en Algerijnse eerste klasse. Bij de Algerijnse landskampioen lag hij nog tot medio 2021 onder contract, maar door financiële perikelen is hij een vrije speler.

Prince Ibara komt nog niet in aanmerking om voor Beerschot te spelen. Zijn vorige club USM Alger verkeert in slechte papieren en moet op zoek gaan naar een nieuwe eigenaar. “Op het moment dat we de administratieve bevestiging van FIFA ontvangen, zal Prince in aanmerking komen voor selectie. Dit proces kan gezien de complexe situatie verschillende weken duren. Maar de transfer is vooral gericht op de verdere uitbouw van de club”, lichtte sportief verantwoordelijke Sander Van Praet toe via de clubwebsite.

“We hebben veel energie gestoken in deze transfer. Prince is een beer, met een uitstekend kopspel. Voor z’n lengte heeft hij bovendien goede voeten. Hij kampt nog met een conditionele achterstand, want door de onzekere situatie miste hij de voorbereiding met USMA. Het kan nog een tijd duren vooraleer alles in orde is, maar er is geen tijdsdruk”, vulde Van Praet aan.

Prince Ibara wordt regelmatig opgeroepen bij de nationale ploeg van de Republiek Congo. In zijn laatste vier interlands scoorde de bonkige spits twee keer, al volstond dat niet om Congo-Brazzaville te plaatsen voor de Africa Cup.

Lommel doelman bij AS Roma

Lommel SK heeft met Tomas Svedkauskas haar derde doelman vastgelegd voor het aankomende seizoen. De éénvoudig international van Litouwen doorliep de jeugdopleiding van Fiorentina en stond onder contract bij AS Roma.

Svedkauskas tekent een contract voor twee seizoenen bij Lommel SK. De 25-jarige doelman stond vijf seizoenen onder contract bij AS Roma, maar tot een debuut in Rome kwam het nooit. Achttien keer mocht de Litouwer op de bank zitten, waarna hij meerdere malen werd verhuurd.

Lommel SK heeft een overeenkomst gesloten met doelman Tomas Svedkauskas. De 25-jarige Litouwse international tekende in het Soevereinstadion een contract voor 2 seizoenen met optie voor 2 jaar extra. Welkom, Tomas!#lommelsk #superlommel @Svedkauskas pic.twitter.com/n3TurFcDah — Lommel SK (@LommelSKOff) 24 juli 2019

Na achtereenvolgens op huurbasis te hebben gekeept bij Paganese, Pescara, Olhanense (Portugal), Ascoli Calcio, Lupa Roma en Catanzaro verliep het contract van Svedkauskas in de zomer van 2017 bij AS Roma. Het daaropvolgende seizoen was de doelman zes maanden werkloos.

Dit seizoen hield Svedkauskas namens FK Riteriai de nul tegen KI Klaksvik in de Europa League, maar dat was niet voldoende om door te stoten naar de tweede ronde. Bij Lommel SK moet de Litouwer de concurrentiestrijd voor de plek onder de lat aangaan met Jesse Bertrams (overgekomen van ASV Geel) en Yarne Lenaerts (overgekomen van Roda JC).