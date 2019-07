Mama getuigt over verdrinking dochtertje (3): “In tien seconden kan het gebeurd zijn”

Gent - Een peuter (2) uit Oostakker is verdronken in een zwembad in de tuin toen hij even aan de aandacht van de ouders was ontglipt. Een tragisch ongeval waarin niemand schuld treft, zeggen lotgenoten. Melissa Naeyaert (32) weet waarover ze spreekt. Ze liet haar dochtertje Merel (3) slechts een paar minuten alleen. Helaas voldoende tijd voor het meisje om in de vijver te verdrinken. “Ik weet wat die ouders nu voelen. Je blijft kwaad op jezelf. Maar er valt hen niets te verwijten.”

Een Intex-zwembad, zoals in zoveel Vlaamse tuinen. Naasten van de ouders van het 2-jarige jongetje uit Oostakker waren woensdagochtend bezig het ding uit elkaar te halen en weg te brengen. De avond voordien raakte het kindje in het water nadat het even aan de aandacht van de ouders was ontsnapt. De politie werd rond 20 uur gealarmeerd voor een zoekactie naar het jongetje, maar het werd uiteindelijk aangetroffen in het zwembad en toen was het al te laat. De peuter werd nog gereanimeerd, maar tevergeefs. “Alles wijst op een tragisch ongeval”, zegt het Oost-Vlaamse parket.

Verse pijn

Het is niet de eerste keer deze zomer dat een kind verdrinkt in een zwembad of vijver in de tuin. Begin juni verdronk een jongetje (4) uit Harelbeke in een opblaaszwembad en een maand later stierf een kleuter (3,5) uit Houthulst na een ongelukkige val in de zwemvijver. “Elke keer dat zoiets gebeurt, breekt mijn hart in duizend stukken. Het klinkt misschien raar, maar je voelt onmiddellijk die verse pijn van toen je zelf je kind op die manier verloor. Ik leef enorm mee met die ouders. Ik weet welk verdriet ze voelen. Iedereen wil de perfecte mama of papa zijn. Maar als je kind zo sterft, heb je enkel het gevoel dat je gefaald hebt.”

Aan het woord is Melissa Naeyaert (32) uit Koekelare. Ze stond slechts eventjes te kletsen met haar buurvrouw. Haar dochtertje Merel (3) zat op dat moment televisie te kijken in de zetel. Dacht ze. Want Merel was tijdens dat onbewaakte moment de tuin in gelopen, waar ze verdronk in de vijver. “Die vijver was nochtans afgezet, behalve aan een trapje, maar daar kwam ze nooit. We vragen ons nog altijd af hoe dit kon gebeuren.”

De mama van Merel dacht dat haar dochtertje rustig in de zetel zat. Foto: VRT

Het ongeval met Merel gebeurde in de zomer van 2014, vijf jaar geleden. Ondertussen hebben Melissa en haar man Kenneth (34) een tweede dochtertje, Louisa (20 maanden). “Maar Merel is daarmee niet vervangen. Het verdriet blijft even groot. Tot op vandaag blijf ik kwaad op mezelf. Dat gevoel zal nooit meer weg gaan. Als ouder móét je er dus wel mee verder leven. Iedereen probeert dat op zijn manier. Maar ik wil die ouders in Oostakker wel een hart onder de riem steken. Ik hoop dat de mensen veel begrip voor hen hebben. Want hoe erg het ook is: dit kan elke ouder overkomen. In nog geen tien seconden is het gebeurd. Met kinderen bestaan er altijd risico’s, mét of zonder water. Een kind kan ook ongelukkig vallen. Het is allemaal even erg, maar er valt die ouders niets te verwijten.”

Sociale media

Melissa en haar man kregen na het drama heel veel steun. Van familie en vrienden, maar ook van mensen die ze totaal niet kenden. “Dat heeft mij veel deugd gedaan”, zegt ze. “Want het laatste wat je nodig hebt als je wereld instort, zijn negatieve reacties dat je als ouders hebt gefaald. Dat is enorm kwetsend en als je een slechte dag hebt, spoken die reacties weer door je hoofd. Mijn man is timmerman van beroep. Eén iemand vond het op sociale media nodig om te zeggen: Welke timmerman kan nog geen deftig hek voor zijn visvijver maken? Wie zoiets schrijft, denkt daar misschien niet bij na. Maar bij mijn man heeft die reactie er diep ingehakt.”

Sowieso wordt het leven als ouder nooit meer hetzelfde, zegt Melissa. Maar dat betekent niet dat je – ondanks het tragische verlies – geen geluk meer hoeft te kennen. Ze verwijst naar de geboorte van hun dochtertje Louise. “Maar natuurlijk zullen er altijd dagen zijn dat het je écht niet afgaat. Hoe dan ook sta je als papa of mama ook anders in het leven. Wij zijn overbeschermend geworden. Dat geef ik gerust toe. Als we met Louise gaan zwemmen bijvoorbeeld. De schrik zit er sindsdien altijd in dat er iets zou kunnen gebeuren. Bij ons ook geen zwembad of vijver meer in de tuin. Hoogstens een klein ploeterbadje met twee centimeter water.”