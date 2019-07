Rutger Hauer (75) overleden na korte ziekte

Acteur Rutger Hauer (75) is overleden na een korte ziekte. De Nederlander werd wereldberoemd door zijn rol in ‘Blade Runner’. Hauer overleed vorige vrijdag in het Friese Beetsterzwaag, hij werd 75 jaar oud. De uitvaart vond woensdag al plaats in besloten kring, laat zijn familie weten.

Monique van de Ven kan het nieuws “niet bevatten”, zo zegt de 66-jarige actrice. Het tweetal speelde in 1973 samen in ‘Turks Fruit’, nog steeds de best bezochte Nederlandse film ooit. De verfilming van het boek van Jan Wolkers werd onder meer genomineerd voor een Oscar. “Hij heeft 47 jaar deel uitgemaakt van mijn leven”, aldus Van de Ven. “Na het grote succes van ‘Turks Fruit’ zijn we altijd bevriend gebleven. We waren niet verliefd, maar toch spatte onze liefde van het doek, zoals hij dat altijd zo mooi omschreef.” De actrice heeft altijd “zijn liefde voor zijn vrouw Ineke, zijn compassie voor mensen, zijn nieuwsgierigheid en zijn levensdrift bewonderd. Die mooie, sterke man is nu weg. Ik ben er kapot van en ik zal hem vreselijk missen.”

Paul Verhoeven is met Rutger Hauer zijn “alter ego verloren”, reageert de 81-jarige regisseur op het overlijden van de acteur met wie hij vijf keer samenwerkte. De twee maakten samen onder meer iconische producties als ‘Floris’, ‘Turks Fruit’ en ‘Soldaat van Oranje’. “Er zijn mensen van wie de aanwezigheid in je leven zo vanzelfsprekend is dat je je niet kan voorstellen dat het opeens afgelopen is”, aldus een aangeslagen Verhoeven. “Rutger was voor mij wat Marcello Mastroianni voor Fellini was, een alter ego. Ik herinner mij alleen maar mooie dingen, ook al waren er echt weleens spanningen. Maar dat hoort erbij. Bij elke film dacht ik: welke rol kan Rutger dit keer spelen?”

Wereldberoemd

Hauer maakte eind jaren zestig naam als de hoofdrolspeler in de populaire Nederlandse serie ‘Floris’, maar het was zijn rol in ‘Turks Fruit’ die hem echt wereldberoemd maakte, en ‘Soldaat van Oranje’ betekende zijn ticket naar Hollywood. Daar werd hij een gevierd en veelgevraagd acteur, in onder andere ‘Blade Runner’, ‘The Hitcher’, ‘Nighthawks’ en ‘Escape from Sobibor’.

Hauer zette zich ook intensief in voor onder meer het Rode Kruis, het Aidsfonds en zijn eigen Rutger Hauer Starfish Association, een non-profitorganisatie die kinderen en zwangere vrouwen met hiv/aids helpt. Zijn familie laat weten dat het zijn levensmissie was “om een verschil te kunnen maken in de wereld”.

Hauer werd in 2013 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij was vijftig jaar samen met zijn grote liefde Ineke Hauer-Ten Cate.