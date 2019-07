Met honderd kinderen op kamp in de hittegolf: “We moeten zelf onze schaduw maken”

“Be prepared! Schaduw, smeren en drinken is de boodschap!” Via sociale media of sms waarschuwen de Vlaamse Scouts- en Chirokoepels hun groepen voor de hitte. Wij gingen een kijkje nemen in zo’n oververhit tentenkamp. “Ons menu hadden we al een tijdje geleden besteld, dat kan niet meer veranderen. Maar de koude schotel en de ijsjes hebben we wel naar de warmste dag verplaatst.”