Zeker zeven doden bij aanslag op stadhuis van Mogadishu

Een zware aanslag op het stadhuis van de Somalische hoofdstad Mogadishu heeft zeker zeven mensenlevens geëist. Onder de doden zijn ook regeringsfunctionarissen, aldus politie-officier Mohamed Hussein woensdag. De burgemeester van de stad, Abdirahman Osman, raakte gewond.

Het is nog onduidelijk of de ontploffing veroorzaakt werd door een zelfmoordaanslag. Geen enkele groepering heeft de aanslag al opgeëist, maar alles wijst erop dat terreurorganisatie al-Shabaab hierachter zit. Enkele uren voor de aanslag had burgemeester Osman nog een ontmoeting met de speciaal gezant van de VN voor Somalië, James Swan. Die was niet meer ter plaatse toen de aanslag plaatsvond.

Het is al de tweede zware aanslag in Mogadishu deze week. Bij een aanslag met een bomauto zijn maandag minstens 16 mensen omgekomen en 28 anderen gewond geraakt. De moslimextremisten van al-Shabaab eisten die aanslag op. Regeringsgebouwen en hotels waren in het verleden al vaker het doelwit van aanslagen van al-Shabaab. De groep controleert grote gebieden in het zuiden en het centrum van het onrustige land.