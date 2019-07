Meer zware ongevallen door hitte

Tijdens een hittegolf gebeuren opvallend meer én zwaardere ongevallen op de weg. Dat blijkt uit cijfers van Vias.

Als we het aantal zware letselongevallen bekijken op warme zomerdagen in juni tot en met augustus, zien we in 2005 een stijging met 28 procent in vergelijking met dagen zonder hittegolf, in 2015 was dat +23 procent. Ook vorig jaar gebeurden er volgens Vias meer zware ongevallen op hittegolfdagen.

“Een van de redenen is dat er bij warm weer meer voetgangers, fietsers en motorrijders op de weg zijn. Tot laat op de avond. En dat zijn nu eenmaal kwetsbare weggebruikers”, zegt Vias-woordvoerder Stef Willems.

Bovendien verslapt de aandacht van veel weggebruikers door de hitte. “Ze slapen slecht en zijn overdag vermoeider dan anders. De zon en de hitte zorgen ook dat onze aandacht een beetje verslapt. En sommigen drinken een pintje extra en kruipen dan achter het stuur. Met alle gevolgen van dien.”