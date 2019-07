Geschil tussen bond en Belgische kampioen loopt uit de hand: Liever 15 wedstrijden schrappen, dan kampioen te laten starten

De Landelijke Wieler Unie (LWU) schrapt de laatste vijftien wedstrijden in de categorie waarin haar eigen Belgische kampioen Giovanni Debaere (26) aantreedt. “Omdat zijn aanwezigheid de veiligheid in het gedrang zou kunnen brengen.” De LWU had Debaere eerder geschorst wegens een vechtpartij na de aankomst, maar een rechter had die schorsing ongedaan gemaakt.