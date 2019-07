Man twee dagen na reanimatiepoging in Blaarmeersen alsnog gestorven

Gent - In Gent is een man gestorven die twee dagen geleden van de verdrinkingsdood werd gered in recreatiedomein Blaarmeersen. Dat meldt de Gentse politie. Het slachtoffer werd maandag uit het water gehaald en gereanimeerd op het strand van het domein.

De redders hadden de man maandagnamiddag uit het water gehaald en waren al begonnen met de reanimatie. De hulpdiensten vervolgden de reanimatie en brachten het slachtoffer, dat in kritieke toestand verkeerde, naar het ziekenhuis. De man heeft nog twee dagen gevochten voor zijn leven en is woensdag overleden in het ziekenhuis.