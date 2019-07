Amokmaker opgepakt aan ingang Kamer

Brussel - Aan de ingang van de Kamer, in de Brusselse Hertogstraat, is woensdagnamiddag een man opgepakt die amok maakte. Dat meldt VTM Nieuws en het bericht wordt bevestigd door de Brusselse lokale politie. Wat de bedoelingen van de man precies waren, is niet meteen duidelijk.

“Rond 17.35 uur had de man aangebeld aan de Wetstraat 16”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. “Toen hij daar geen gehoor kreeg, is hij naar de Hertogstraat getrokken, waar hij voor nummer 4 kleine takken in brand heeft gestoken en een lamp kapot heeft gemaakt. Onze agenten hebben hem daarop ingerekend.”