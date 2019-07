Koppel met zoontje kan maar net ontkomen wanneer groot zinkgat hun wagen opslokt

Een Australisch gezin beleefde dinsdag de schrik van hun leven in Indonesië. Op een bepaald ogenblik werd hun Land Rover plots opgeslokt door een enorm zinkgat. De ouders wisten maar net op tijd zichzelf en hun zoontje van amper een jaar oud in veiligheid te brengen.

Een bewakingscamera kon het schokkende incident vastleggen. De beelden laten zien hoe de moeder prompt uitstapt en haar zoontje uit de achterbank meeneemt. Haar echtgenoot volgt vrijwel meteen. Hun wagen viel immers niet te redden: niet lang nadat ze waren uitgestapt viel het voertuig onverbiddelijk naar beneden.

Naast de Land Rover was eerder ook een truck in het grote zinkgat terechtgekomen. De lokale politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeval. Via Facebook liet het gezin weten ongedeerd te zijn. “Onze Land Rover werd nadien uit het gat getrokken, maar het ziet er niet goed uit”, lieten ze nog weten.

bekijk ook

Reusachtig zinkgat slokt groot deel van drukke weg op

Vrouw breekt meerdere ribben na stevige val in zinkgat

Nietsvermoedende vrouwen opgeslokt door zinkgat