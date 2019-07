Het hitteplan werkt: “Sinds dat in het leven werd geroepen, telden we nooit nog zo veel sterfgevallen als in de dodelijke zomer van 2003”

“Drink voldoende water. Schenk extra aandacht aan ouderen en kinderen. Verkoel je huis.” Het lijken logische tips, maar ze werken. Sinds het hitteplan in het leven is geroepen, telden we nooit meer zo veel sterfgevallen als in de dodelijkste zomer van 2003. Ook al volgen de hittegolven elkaar sneller op. “Blijf op de gevaren voor de mens wijzen, want hitte is een stille moordenaar”, zegt klimaatexpert Johan Brouwers (VMM).