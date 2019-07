Te vroeg om tenoren Bart De Wever (N-VA) en Elio Di Rupo (PS) in het veld te sturen, en dus doen informateurs Vande Lanotte en Reynders gewoon voort

Johan Vande Lanotte en Didier Reynders puzzelen ook na volgende maandag nog een tijdje voort aan een nieuwe federale meerderheid. De kans is bijzonder groot dat koning Filip hun opdracht al voor een vierde keer verlengt. Het is gewoon nog te vroeg om de tenoren Bart De Wever (N-VA) en Elio Di Rupo (PS) nu al zelf het veld in te sturen.