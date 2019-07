Esiti verlaat AA Gent voor Grieks avontuur en nam al afscheid vóór Europees duel

De transfer van Anderson Esiti (25) naar PAOK is rond. Gisterenochtend was de Nigeriaan afwezig op de afsluitende training van AA Gent voor de heenmatch van de tweede voorronde van de Europa League tegen Viitorul Constanta (vanavond 20u30).

De sterke Nigeriaanse middenvelder was in het Nederlandse Horst waar PAOK op trainingskamp is. Hij nam zelfs al afscheid van een aantal ploegmaats. Trainer Jess Thorup liet het nog in het midden of hij vanavond inzetbaar zou zijn, maar dat was eerder een tactische zet: daags voor een Europese match maken coaches hun tegenstander liever niet wijzer.

Esiti kan volgens Griekse media bij PAOK 700.000 euro netto verdienen en AA Gent zou 3,5 miljoen euro vangen, plus 30 procent op de meerwaarde bij een eventuele doorverkoop.

Nu Esiti vertrekt, heeft AA Gent absoluut nog een extra defensieve middenvelder nodig. Thorup wees gisteren nog eens op het sportieve belang van de Nigeriaan. “Esiti speelde een belangrijke rol in onze club, dat heb je zelfs nog kunnen zien in onze galamatch tegen AZ”, zei Thorup.

De Fransman Elisha Owusu werd voor die positie gehaald en blijkt een meevaller, maar lijkt op zijn jonge leeftijd hoger op het veld beter tot zijn recht te komen. Een type-Verstraete, een breker die ook snel vooruit kan voetballen, is ideaal.

AA Gent was gisteren nog druk in de weer om nieuwkomers Depoitre, Ngadeu en Mohammadi speelgerechtigd te krijgen voor de Europese match vanavond. Die is gratis voor abonnees.