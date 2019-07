De tien geboden van AA Gent-trainer Jess Thorup: “Aanvallend voetballen. Zelfs als we verdedigen”

Jess Thorup heeft er driekwart seizoen op zitten bij AA Gent en staat voor de eerste keer mee aan de start. Om verder te gaan in wielertermen: Thorup hield zich in zijn eerste negen maanden op in het peloton en de eerste tussensprint verloor hij nipt, op de Heizel tegen KV Mechelen. De minzame Deen is een man van lange, gelijkmatige beklimmingen: bij zijn vorige club FC Midtjylland werd hij in zijn derde seizoen kampioen. Thorup kent België intussen, maar omgekeerd heeft nog niet iedereen de man achter de korte broek doorgrond. Hoog tijd dus voor zijn Tien Geboden.