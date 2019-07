Nigeriaanse Club-spits David Okereke over zijn eerste dagen in België: “Wat is dit een warm land!”

Club Brugge heeft een nieuwe nummer 9. Of liever: een nieuwe nummer 14. David Okereke (21) opende zijn rekening in Jan Breydel met een goal en een omgezette penalty tijdens de Brugse Metten tegen Sporting Lissabon. “Nu wil ik mijn droom realiseren: de Champions League bereiken.” In veertien vragen maken we kennis met de grootste lachebek van de vicekampioen.