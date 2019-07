CLUBNIEUWS. Genk zoekt naarstig ploeg om tegen te oefenen, Thoelen sluit aan bij KV Mechelen

Bij KRC Genk wordt naarstig gezocht naar een nieuwe tegenstrever voor een oefenwedstrijd volgende wek dinsdag. Vandaag traint yannick Thoelen voor de eerste keer mee met KV Mechelen en ook bij Standard verwelkomden ze hun doelman. Uw clubnieuws van de dag.

KRC GENK. Niet tegen Valladolid

Valladolid haakte in extremis af voor een oefenpartij tegen RC Genk volgende dinsdag. Er wordt nog naarstig naar een nieuwe tegenstrever gespeurd, Mazzu wil zijn volledige groep zoveel mogelijk minuten zien maken.(mg)

KV MECHELEN. Thoelen sluit vandaag aan

Yannick Thoelen (29) legde dinsdag met succes zijn fysieke testen af en tekende een contract voor drie jaar Achter de Kazerne. Vandaag traint de Limburgse doelman voor de eerste keer mee. Ook derde doelman Soufiane Bouzian is vandaag terug op training. De Marokkaanse jeugdinternational werd vervroegd teruggeroepen van een trainingskamp na het plotse vertrek van Verrips. Clément Tainmont (achillespees) blijft hoogst onzeker voor de competitiestart tegen Zulte Waregem.(thst)

STANDARD. Ochoa meldt zich weer

Guillermo Ochoa heeft zich gisteren weer op Standard gemeld. De Mexicaanse keeper ontbrak zondag nog op de fandag. Als reden gaf Ochoa, die hoopt op een vertrek, een probleem met het visum van zijn dochtertje aan. De 34-jarige doelman moet in principe eerst zijn fysieke proeven doen, maar kampt met een blessure. Het is uitgesloten dat hij zaterdag op Cercle Brugge in doel staat. Die plek lijkt weggelegd voor de jonge Arnaud Bodart. Zinho Vanheusden (19) is de enige overgebleven Belgische speler op de tachtigkoppige shortlist van de prestigieuze Golden Boy-award. Naast de Hasselaar van Standard staat ook Krépin Diatta (Club Brugge) op de lijst. Vorig jaar won Matthijs de Ligt (ex-Ajax, nu Juventus) de prijs.(bfa)

ANTWERP. Fans op verplaatsing binnenkort geregistreerd

Om de veiligheid te verhogen én een beter zicht te krijgen op de Antwerp-fans die vaak massaal naar uitwedstrijden trekken, gaat de club in samenwerking met de supportersfederatie al die uitfans digitaal registreren. De club spiegelde zich daarbij aan het systeem dat Barcelona hanteert. De registratie en controle zal gebeuren in twee verschillende fases. Tegen de uitwedstrijd naar Anderlecht, op zondag 15 september, moet de eerste fase al afgerond zijn.(pego)

AA GENT. 14.000 fans verwacht voor Viitorul

Voor de heenwedstrijd tegen het Roemeense Viitorul Constanta neemt AA Gent de nodige voorzorgsmaatregelen voor de hitte. Zo worden voor de spelers ijspakketjes en ijsvesten voorzien, terwijl de medewerkers extra fris drinkwater aangeboden krijgen. Er worden vanavond ongeveer 14.000 fans verwacht. De Roemeense delegatie is evenwel beperkt: er zouden slechts een zestigtal Roemeense fans uit ons land en de ons omringende landen naar Gent afzakken om Viitorul aan te moedigen.(ssg)

STVV. Yuma Suzuki legt testen af

Twee dagen voor de start van de competitie blijft het bij STVV wachten op onmiddellijk inzetbare versterking. De 23-jarige Japanner Yuma Suzuki legde gisteren zijn medische en fysieke testen af. Maar hij komt nog niet onmiddellijk in aanmerking voor de selectie. Om de hitte uit de weg te gaan, heeft Brys de trainingen deze week vervroegd. Net als gisteren beginnen de Kanaries vandaag om 8 uur ’s morgens. Buiten De Petter (revalidatie) en Mmaee (botkneuzing) is iedereen gezond en wel.(rco)

CERCLE BRUGGE. Omolo toch geen voetbal-Belg

Na het etentje dinsdagavond in Njord in Zeebrugge werd gisterochtend getraind om 11 uur. Vandaag en morgen wordt nog één keer getraind. Johanna Omolo blijkt dan toch geen voetbal-Belg. Hij heeft wel de Belgische nationaliteit, maar een andere vereiste is ook een bepaald aantal matchen als U23-speler in België en Omolo voldoet niet aan die voorwaarde. Juist omdat hij Belg is, werd zijn contract verlengd. Het zou kunnen betekenen dat hij alsnog weg mag.(kv)

KV KORTRIJK. Combiregeling voor match in Genk

Kortrijk opent morgen het seizoen in Genk. Daar hoort opmerkelijk genoeg een combiregeling bij, aldus de politie van Genk. De reden is verrassend. Er zijn wegenwerken onderweg, om files te voorkomen wordt dus aan de Kortrijk-fans gevraagd om met de bus naar het stadion te komen. De bussen vertrekken tussen 16.15 en 17.30 uur. Er zijn 938 tickets voorzien (zitplaatsen) en die kosten 21 euro voor volwassenen en 13 euro voor minderjarigen. De match wordt gefloten door Erik Lambrechts.(gco)

KV OOSTENDE. Geen aanpassingen aan schema door hitte

Ondanks de hitte – rond de dertig graden in de voormiddag – ging de ochtendtraining gewoon door. Wel werden de spelers aangemaand om veel te drinken en werd het water extra koel gehouden. Ook vanochtend gaat de oefensessie op het normale uur door. Guri bleef nog binnen, hij kreeg een trap op de voet tegen AZ. Vandaag en morgen moet blijken of hij beschikbaar is voor de wedstrijd op Anderlecht van zondag. De ticketverkoop voor de wedstrijden tegen Cercle en Club Brugge is ondertussen van start gegaan.(jve)

WAASLAND-BEVEREN. Milosevic fit voor Brugge

De Montenegrijnse spits Stefan Milosevic trainde gisteren voluit mee met de groep en lijkt helemaal fit voor de komst van Club Brugge. Heymans, Asomani, Liessens, Gamboa en Gabriël verschenen gisteren niet op het oefenveld. Het vijftal speelde gisterenavond een wedstrijd met de beloften. Door de extreme hitte vervroegde Waasland-Beveren deze week de trainingen naar 9 uur. Ook de middagtrainingen werden naar de voormiddag verplaatst.(whb)