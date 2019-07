Kremlin-criticus Alexeï Navalny tot 30 dagen cel veroordeeld

Kremlin-criticus Alexeï Navalny is enkele uren na zijn arrestatie door een rechtbank in Moskou tot dertig dagen cel veroordeeld. Dat liet hij woensdagavond zelf weten via Twitter. Ook het Russische nieuwsagentschap Interfax berichtte onder aanhaling van het gerecht over de veroordeling. Navalny had opgeroepen tot een niet-toegelaten betoging en beging daarmee een misdrijf, schreef het agentschap.

De arrestatie van de corruptiebestrijder komt er kort voor een voor zaterdag in Moskou geplande protestactie waarmee de oppositie de uitsluiting van oppositiekandidaten bij de lokale verkiezingen wil aankaarten. De registratie van verschillende kandidaten voor de aanstaande lokale verkiezingen is vorige week door de kiescommissie verworpen, officieel omdat er onregelmatigheden zouden zijn vastgesteld bij het verzamelen van de handtekeningen die vereist zijn om zich kandidaat te kunnen stellen bij verkiezingen. Ook in andere grote steden zoals Sint-Petersburg zijn kandidaturen van leden van de oppositie verworpen.

In een video op zijn Instagram-account zei Navalny eerder dat hij werd opgepakt bij hem thuis, toen hij wilde gaan joggen. Hij werd vervolgens naar een commissariaat gebracht.

Navalny had nog maar pas een oproep gelanceerd om zaterdag mee te betogen tegen de uitsluiting van de kandidaten. Het kwam al eerder tot protesten. Zo trokken het voorbije weekend nog zo’n 20.000 mensen de straat op. Kort na de uitspraak van de rechtbank herhaalde Navalny zijn oproep om te betogen: “Ga zaterdag naar buiten. Zolang we geen stem hebben, zijn we eigenlijk al gearresteerd.”

Foto: AP