“Noord-Korea heeft twee projectielen gelanceerd”

Archiefbeeld: Kim Jong-un bij een eerdere test in Wonsan. Foto: REUTERS

Noord-Korea heeft vanop het oostelijke deel van het Koreaanse schiereiland twee niet geïdentificeerde projectielen gelanceerd. Die zouden zo’n 430 kilometer ver zijn geraakt. Dat staat in een verklaring van de Zuid-Koreaanse Joint Chiefs of Staff en het nieuws wordt bevestigd door Washington en Peking.

Behalve dat de projectielen werden afgevuurd vanuit Wonsan, waar Noord-Korea eerder al raketten testte, bevat de verklaring geen verdere details.

Volgens de Amerikanen gaat het om “standaard” korteafstandsraketten.

Voor Washington is het belangrijk om te weten over welke projectielen het gaat, want de Amerikaanse president Donald Trump verklaarde eerder dat testen met korteafstandsraketten de onderhandelingen met Pyongyang niet zouden beïnvloeden.

De lancering komt er minder dan een maand na de ontmoeting van de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan de Koreaanse grens. Beide leiders kwamen toen overeen om de nucleaire onderhandelingen weer op te starten.