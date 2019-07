Mueller: “Trump is niet vrijgepleit in Rusland-onderzoek”, president triomfeert toch

De Amerikaanse president Donald Trump wordt niet volledig vrijgepleit in het rapport dat speciaal aanklager Robert Mueller opstelde op basis van 22 maanden onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. “Dat is niet wat in het rapport staat”, zei Mueller woensdag tijdens zijn langverwachte getuigenis in het Congres. “De president is niet vrijgepleit voor de daden die hij gesteld zou hebben.” Trump vond het allemaal weinig overtuigend, noemde het een afgang voor de Democraten en vierde met tientallen tweets “het einde van de heksenjacht”.

De president liet, sinds de publicatie van Muellers rapport eerder dit jaar, niet na geregeld te benadrukken dat Mueller hem vrijpleit. Hij heeft het daarbij vaak over een “totale heksenjacht”. Kort voor Muellers getuigenis tweette Trump nog eens: “Geen collusie, geen belemmering”.

Mueller. Foto: EPA-EFE

Mueller benadrukte in zijn getuigenis nogmaals dat Trump niet was vrijgepleit voor de belemmering van de rechtsgang. De aanklager beklemtoonde verder, zoals hij ook al in het rapport aanhaalt, dat een zittende president niet aangeklaagd kan worden. Hij maakte wel duidelijk dat die regel niet meer geldt zodra iemand president af is.

Mueller voegde er nog aan toe dat Trump weigerde ondervraagd te worden voor het onderzoek.

Geen bewijs

In het rapport lijstte het team van Mueller verschillende pogingen van Trump op om het onderzoek te beïnvloeden. Die pogingen mislukten enkel omdat personen uit Trumps entourage die daartoe de opdracht kregen daar niet op ingingen. “Hoewel dit rapport niet besluit dat de president een misdrijf begaan heeft, pleit dit rapport hem daarvan ook niet vrij”, schrijft Mueller. In zijn getuigenis woensdag zei Muller dat dat zijn beslissing was en dat zo blijft.

Zijn rapport besluit voorts dat hij geen bewijzen gevonden heeft voor collusie tussen Moskou en Trumps campagneteam, ondanks herhaalde contacten.

Meer inmenging dreigt

Later op de dag getuigde Mueller ook nog voor de commissie Inlichtingendiensten van het Huis van Afgevaardigden. Daar werd meer gefocust op de Russisch inmengingen bij de presidentsverkiezingen. Mueller waarschuwde het Congres dat “meer landen mogelijkheden ontwikkelen om te herhalen wat de Russen hebben gedaan” door zich te mengen bij de verkiezingscampagne in 2016.

Trump: “Zeer goede dag”

Foto: EPA-EFE

Mueller stelde dat zijn onderzoek geen “heksenjacht” is, zoals Trump het herhaaldelijk noemde, maar de Republikeinen zijn er niet over te spreken dat het rapport wangedrag van Trump laat doorschemeren, zonder conclusies te trekken.

Volgens de president was het een “zeer goede dag” voor de Republikeinen. “Er was geen verdediging tegen deze belachelijke hoax, deze heksenjacht”, aldus Trump. Hij verklaarde nog dat Mueller het recht niet heeft om hem vrij te pleiten.

Op Twitter postte en deelde de president tientallen zegevierende tweets over de zitting, waaronder vele van Fox News. “De heksenjacht is voorbij!”

Hij tweette onder meer ook filmpjes waarin hij zei: “De Democraten hebben zo zwaar verloren vandaag”, en: “De Democraten hadden niets, en nu hebben ze nog minder dan niets.”

NO COLLUSION, NO OBSTRUCTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 juli 2019

TRUTH IS A FORCE OF NATURE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 juli 2019

“This has been a disaster for the Democrats and a disaster for the reputation of Robert Mueller.” Chris Wallace @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 juli 2019

The Democrats had nothing...pic.twitter.com/VUIMndS4lZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 juli 2019