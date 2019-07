Animal Rights pleit voor transportverbod van vee tijdens hete dagen

Nu in ons land recordtemperaturen bereikt worden, roept Animal Rights de regering op om een hitteplan of transport-stop in te voeren voor veetransport tijdens hete dagen. “Varkens kunnen slecht tegen de hitte, ze zweten namelijk niet.”

Ons land bereikte woensdag de recordtemperatuur van 39,9 graden. Iedereen ging op zoek naar een zwembad of een koel plekje schaduw. Animal Rights kaart aan dat dieren dat niet zo gemakkelijk kunnen en maakte donderdag beelden van veetransport dat naar een vleesverwerkingsbedrijf in Zele reed. Volgens hen werden er vrachtwagens met varkens gelost op het heetste moment van de dag. “De varkens hijgen met open mond en het hele lichaam beweegt wanhopig mee op het ritme van de snelle, oppervlakkige ademhaling; ogen zijn vaak bloeddoorlopen, sommige varkens hebben schuim op de lippen, en de gevoelige snuiten zoeken wanhopig naar ieder briesje,“ beschreef Animal Rights campagnecoördinator Els van Campenhout. Volgens de organisatie lagen er onder het losplatform overleden varkens als afval aan de kant gegooid.

Hittestress bij varkens wachtend op de dood in Helmond from Animal Rights Nederland & België on Vimeo.

Een maand geleden, tijdens de vorige hittegolf, filmde Animal Rights ook hoe trailers met varkens en runderen bij diverse slachthuizen in de brandende zon stonden te wachten. Tijd dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt, vindt de organisatie. “Varkens kunnen slecht tegen hitte; ze zweten namelijk niet. In de natuur lossen ze dat op door modderbaden te nemen, maar de onnatuurlijke situatie in de stallen en transportwagens geeft die mogelijkheid niet. Hitte leidt tot stress en dat kan uiteindelijk tot de dood leiden”, klinkt het.

Varkens overleven hitte transport niet from Animal Rights Nederland & België on Vimeo.