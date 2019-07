Vrouw (32) komt om het leven tijdens test nieuwe paramotor

Diksmuide - Een 32-jarige vrouw is woensdagavond om het leven gekomen tijdens een ongeval met haar parapente in Diksmuide. De vrouw was een ervaren paramotorvlieger, maar overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

Omstreeks 21.30 uur gebeurde er een dodelijk ongeval met een parapente langs de Ramboutstraat in Diksmuide. De 32-jarige vrouw stortte er tijdens een vlucht neer in het struikgewas. Ze was er samen met haar man een nieuw zeil aan het testen. Beiden zijn ervaren paramotorvliegers.

Het slachtoffer kwam in een soort van spiraal terecht en viel vanop hoge hoogte naar beneden. Haar vader en haar man zagen het ongeval gebeuren. De hulpdiensten snelden na de val toe. Onder andere een MUG en een ambulance kwamen ter plaatse. Alle hulp bleek echter te laat. De vrouw overleed aan haar verwondingen.

De Air Accident Investigation Unit gaat vandaag ter plaatse om het ongeval te onderzoeken.