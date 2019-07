Nieuwe episode in transfersoap rond KV Mechelen-doelman Michael Verrips?

Een mogelijk nieuwe episode in de transfersoap rond Michael Verrips. De Nederlandse doelman wil koste wat het kost een vertrek forceren bij KV Mechelen en richting de Premier League verhuizen. Hij maakte zijn kleedkamerkastje leeg en verdween als een dief in de nacht. Nu zou Verrips zich op matchfixing beroepen om zijn contract bij Malinwa eenzijdig te verbreken. Maar de kans dat dit lukt, is héél klein.

Het is Premier League-promovendus Sheffield United dat Verrips graag in huis wil halen. Toeval of niet, maar die club is voor een deel in handen van prins Abdullah Bin Mossaad (54). U weet wel, een van de geldschieters achter… Beerschot. In 2003 kocht hij de helft van Sheffield United voor 1 miljoen pond (zo’n 1,1 miljoen euro).

Foto: Photo News

Weinig kans

Zowel KV Mechelen, Sheffield United als het management van de Nederlander hebben niet officieel bevestigd dat Verrips via een beroep te doen op matchfixing zijn contract wil verbreken bij KV Mechelen. Waarmee de doelman bovendien weinig kans zou maken voor een rechtbank.

Normaal gezien bestaan er zo geen clausules in spelerscontracten, bevestigde Sporta aan onze redactie. Zij achten de kans dan ook zeer klein dat Verrips gelijk zou krijgen voor een rechtbank als hij op grond daarvan zijn contract wil opzeggen.

Intussen heeft KV Mechelen al een vervanger voor Verrips in huis gehaald. Yannick Thoelen (29) legde woensdag met succes zijn fysieke testen af en tekende een contract voor drie jaar Achter de Kazerne. Vandaag traint de Limburgse doelman voor de eerste keer mee.