Vader (39) veroordeeld tot zes jaar cel voor doodschudden van baby

Lanaken - De 39-jarige man uit Lanaken, die vorig jaar zijn baby van enkele weken oud heeft dood geschud toen die niet ophield met huilen, is veroordeeld tot een effectieve celstraf van zes jaar. “Ik stel voor dat u in de gevangenis enige reflectie besteedt aan wat u gedaan heeft”, zei de rechter.

De Nederlandse vader, Dennis K., had sinds 2014 een relatie met zijn vriendin uit Lanaken waarmee hij een nieuw samengesteld gezin vormde met drie kinderen. Het koppel had financiële problemen. Mede daardoor, en jaloersheid dat alle aandacht van zijn vriendin naar de kinderen ging en niet naar hem, ging het er in de relatie vaak agressief aan toe.

Ondanks alle problemen geraakte de vrouw opnieuw zwanger en beviel eind juni, na een moeilijke zwangerschap, van een zoon. Tijdens het verhoor door de rechter omschreef het koppel hun zoon als een huilbaby. Op 28 juli stond de vader omstreeks 06.30 uur op om het kind zijn flesje te geven. Omdat hij de baby daarna niet stil kreeg, liep hij heen en weer door de keuken. Op een bepaald moment moet de man de huilende baby in zijn maxi-cosi gegooid hebben en schudde hij daarmee hard heen en weer.

Shaken Baby Syndroom

Omstreeks 8 uur wekte hij zijn vriendin toen hij merkte dat de baby niet meer ademde. In allerijl werden de hulpdiensten verwittigd maar de baby was toen reeds overleden. Volgens de wetsarts kwamen de symptomen overeen met het Shaken Baby Syndroom. Tot aan de ondervraging twee dagen later, bleef de vader vaag over wat er precies gebeurd was. Pas na confrontatie met de bevindingen van de autopsiearts gaf hij toe dat hij de baby in de wieg heeft gegooid en vervolgens door elkaar had geschud. Sindsdien zit de Nederlander in de gevangenis.

De procureur tilde zwaar aan de feiten. “Dit had zware gevolgen. Er is een leven ontnomen van een fragiele en weerloze baby. Het leven van alle partijen werd hierdoor getekend. De zwaarste straf heeft hij al gehad”, besloot de procureur haar pleidooi. “Op 28 juli is het leven veranderd in een nachtmerrie. Onze lieve Daan was dood. Jij hebt vijf gezinnen kapot gemaakt en jij hebt dit op je geweten”, zo zei de moeder tegen haar ex-partner. Ze vraagt een schadevergoeding van 25.000 euro en 3.000 euro provisioneel voor haar andere kinderen. “Dit had nooit mogen gebeuren. Ik heb veel mensen pijn gedaan. Het is niet uit te leggen hoeveel spijt ik ervan heb. Dit is nooit mijn bedoeling geweest”, sprak de beklaagde toen hij het laatste woord kreeg.

Donderdagvoormiddag kreeg de man een effectieve celstraf van zes jaar en werd ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Hij moet de moeder van het overleden kindje ook een schadevergoeding betalen van 15.250 euro. Het broertje en zusjes van het overleden kindje krijgen elk een bedrag van 3.000 euro.