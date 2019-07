Onze voetbalredactie voorspelt dat KRC Genk komend seizoen als 3e eindigt: “Bouwen op een goed fundament”

Felice Mazzu nam deze zomer het toverstokje van Philippe Clement over in de Luminus Arena. Clement loodste KRC Genk vorig seizoen op indrukwekkende wijze naar de Bel­gische landstitel. Het Genkse publiek watertandde, zeg maar kwijlde, wekelijks bij de prestaties van zijn blauw-witte helden. Mazzu zag met Leandro Trossard en Ruslan Malinovskyi twee sterkhouders het hazenpad kiezen, maar met nieuwkomers als Ianis Hagi, Ben­jamin Nygren, Stephen Odey, Théo Bongonda en Patrik Hrosovskyi werd kwaliteit ingeruild voor nog meer kwaliteit. Om maar te zeggen: ook dit new look Genk heeft klasse te koop.