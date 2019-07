Blinden op de arbeidsvloer: 'Dit werkt inspirerend voor het hele team'

Genk - Yousra El Saidi uit As werd blind toen ze 15 jaar was. Na haar schooltijd ging ze op zoek naar een job, maar dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Tot ze via de VDAB terechtkwam bij GTB, de organisatie voor begeleiding van mensen met een arbeidshandicap. Zij vonden voor Yousra een geknipte baan bij Connect4u, een telefonisch contactcenter in Genk dat menselijke waarden erg belangrijk vindt. De integratie in de gangbare werkwijze van het bedrijf was niet altijd eenvoudig, maar na een intensief traject maakt Yousra vandaag voor 100% deel uit van het team. Zelfs nog voor iets meer…

“Ik heb een tijdje gewerkt bij Bewel en Gigos, maar daar vond ik niet meteen mijn draai”, vertelt Yousra (21). “Het was mijn grote droom om in een ‘gewoon’ bedrijf aan de slag te kunnen gaan, waar ik word gewaardeerd voor de dingen die ik goed kan en niet scheef wordt bekeken voor mijn beperking.”

Via de VDAB kwam die wens terecht op het bureau van Lilit Soghomonyan, lid van het Medisch Ergonomisch Team bij begeleidingsorganisatie GTB. “Dankzij de middelen die worden vrijgemaakt om heel intensief maatwerk te doen voor mensen met een specifiek profiel, zijn we in een traject gestapt met Connect4u”, vertelt Lilit. “Zij leggen de focus op de drive en kwaliteiten van hun medewerkers, en staan open voor personen met een arbeidsbeperking. Zij waren graag bereid om Yousra een kans te geven in hun organisatie, en zo zijn we samen aan de slag gegaan.”

Open armen

Yannick Schulpe, zaakvoerder van Connect4u, bevestigt dat: “Het is makkelijk om te zeggen dat de mensen centraal staan in je organisatie en dat zij het verschil maken, maar bij ons is dat echt zo. Onze baseline ‘driven by people’ is geen holle slogan. We hangen voor 100 procent af van de motivatie en de drive van onze medewerkers. Iedereen die de juiste spirit heeft, ontvangen we met open armen, ook al moeten wij zelf heel wat inspanningen leveren om iemand als Yousra in te passen.”

“We zijn een outbound servicecenter dat bijvoorbeeld afspraken maakt voor de vertegenwoordigers van onze klanten”, legt medezaakvoerder Fatih Linc uit. “Alles wordt vervolgens netjes genoteerd in een agenda. Maar omdat Yousra dat niet kan, moesten we een andere oplossing zoeken. Zo hebben we voor haar spraaksoftware geïnstalleerd, waardoor zij perfect ons systeem kan gebruiken.”

Er werden ook andere obstakels uit de weg geruimd, zodat ze op het werk zelfstandig naar het toilet en de keuken kan gaan. “Omdat ik niet met de auto kan rijden, zijn er collega’s die me een lift naar het werk geven”, vertelt Yousra. “Vanaf de eerste dag heb ik me hier een volwaardig lid van het team gevoeld. Iedereen draagt met plezier een steentje bij om me te helpen, en dat is echt heel fijn. Ik kom elke dag met plezier naar het werk. Dat is ook de verdienste van de zaakvoerders, die me veel verantwoordelijkheid geven. Ik mag zelf suggesties doen, en mee beslissen over hoe we bepaalde projecten aanpakken. Dat is totaal anders dan mensen met een arbeidshandicap vast te pinnen op een vast takenpakket.”

Geen beperking

Bij Connect4u zijn ze heel enthousiast over hun nieuwe collega. “Yousra is echt het zonnetje in huis”, vindt Yannick Schulpe. “Ze is heel gemotiveerd om haar job goed te doen. Ze wil bewijzen dat haar beperking geen beperking vormt om mooie resultaten te behalen. Ze heeft geen zicht, maar wel visie, zeggen we hier. Dat werkt inspirerend voor het hele team. De collega’s zijn vereerd dat zij hier werkt.”

“Yousra maakt dan ook integraal deel uit van ons bedrijf. We hebben bijvoorbeeld een rad van fortuin, waar medewerkers aan moeten draaien om een opdracht uit te voeren. Als daaruit voortkomt dat Yousra een motivatiespeech voor de groep moet geven, doet ze dat zonder verpinken. Ze bedankt dan haar collega’s voor de goede zorgen en zo wordt ons team telkens hechter. Dat Yousra hier gelukkig is, geeft ons veel voldoening. Voor ons is het een vorm van iets terug te geven aan de maatschappij. Het is zeker een positieve ervaring die ons aanzet om nog veel meer mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen.”

>

>

>