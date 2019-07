Everton-aanvaller Ademola Lookman na huur nu definitief naar RB Leipzig

Ademola Lookman maakt de overstap van Everton naar RB Leipzig. Dat heeft de Duitse club donderdag laten weten. De 21-jarige Engelse aanvaller ondertekent een vijfjarig contract. In 2018 speelde Lookman al enkele maanden op huurbasis voor de Bundesligaclub.

Everton laat Lookman voor naar verluidt minstens 20 miljoen euro vertrekken. De aanvaller speelde in het seizoen 2017-2018 al een poos op huurbasis voor Leipzig. Destijds scoorde hij vijf keer in 11 wedstrijden. “Ik ben erg blij hier terug te zijn en wil doorgaan waar ik ben gebleven”, laat Lookman op de clubsite van RB Leipzig weten. “Natuurlijk kijk ik er ook naar uit om mijn teamgenoten weer te zien en wil ik het team helpen om grote successen te blijven vieren.”

Ook technisch directeur Markus Krösche is gelukkig met zijn nieuwste aanwinst. “We hebben hard gewerkt om Ademola Lookman binnen te halen”, vertelt Krösche eveneens op de clubsite. “Het was een lang proces, we hadden hem graag vorige zomer al aan ons gebonden. We bleven volhouden en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Ik ben ervan overtuigd dat Ademola ons aanvallend spel nog dynamischer maken.”

Lookman is na Christopher Nkunku (Paris St. Germain), Hannes Wolf (RB Salzburg), Luan Candido (Palmeiras) en Ethan Ampadu (Chelsea) de vijfde aanwinst voor het nieuwe seizoen van RB Leipzig.