Officieel: Anderson Esiti tekent voor vier seizoenen bij Griekse kampioen

Anderson Esiti is definitief geen speler van AA Gent meer. Op de dag van de Europa League-wedstrijd tegen Viitorul Constanta heeft Esiti een vierjarig contract ondertekend bij de ongeslagen Griekse kampioen PAOK Saloniki.

Gisteren werd duidelijk dat Esiti in het Nederlandse Horst was gesignaleerd waar PAOK Saloniki momenteel op trainingskamp is. De sterke Nigeriaanse middenvelder had eerder op de dag al afscheid genomen van zijn trainer en ploegmaats.

Naar verluidt krijgt AA Gent 3,5 miljoen euro voor de Nigeriaanse defensieve middenvelder. In drie seizoenen in de Ghelamco Arena kwam Esiti in totaal tot 95 wedstrijden. Daarin wist hij niet te scoren. Bij PAOK Saloniki is Esiti de achtste aankoop tijdens deze transfermercato.