Twee bergbeklimmers komen om op de Matterhorn

Op de Matterhorn in Zwitserland zijn twee bergbeklimmers omgekomen toen ze naar beneden stortten. Het gaat om een berggids en zijn gast, zegt de politie in het kanton Wallis donderdag. De twee vielen in de diepte nadat een rots was afgebroken. Uit welk land de twee afkomstig zijn, kon de politie voorlopig niet zeggen.