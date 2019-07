Flyboarder die Kanaal wilde oversteken, crasht in zee

Franky Zapata, de Fransman die met een flyboard het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wou oversteken, is daar niet in geslaagd. Zapata kwam in het water terecht toen hij wou bijtanken op een platform in zee, maar bleef ongedeerd. Vanochtend rond 9 uur was de wereldkampioen jetskiën nochtans goed vertrokken aan het strand van Sangatte, Pas-de-Calais. Hij was amper 35 kilometer, oftewel een 20 tal minuten van zijn eindbestemming Dover verwijderd.