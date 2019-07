Verkeershinder na dodelijk ongeval op A12 in Willebroek: civiele bescherming deelt water uit in file

Op de A12 in Willebroek richting Antwerpen is donderdagvoormiddag een bestuurder om het leven gekomen bij een zware botsing met een vrachtwagen. Door het ongeval zijn drie rijstroken versperd, teams van de civiele bescherming en het Rode Kruis zijn onderweg om mensen in de file te beschermen tegen de hitte.

Om 10.49 uur kwam de oproep binnen voor een ongeval op de A12 in Willebroek, ter hoogte van dancing Carré. Een personenwagen kwam daar onder een vrachtwagen terecht. De bestuurder van de wagen, waarvan de identiteit nog niet bekend is, overleefde het ongeval niet.

Het ongeval zorgt voor verkeershinder op de A12 richting Antwerpen. Alle drie de rijstroken zijn afgesloten, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. “Het verkeer moet via een afslagstrook langs de Veurtstraat passeren”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx. “Momenteel verlies je hierdoor een half uur. Het zal nog een tijd duren voor de situatie is opgelost.”

Problemen Tomorrowland

Donderdag is het op de A12 richting Antwerpen druk door kampeerders die onderweg zijn naar het festival Tomorrowland in Boom. “We raden met klem af om via de A12 te rijden maar in plaats daarvan de E19 te nemen”, zegt Bruyninckx.

De civiele bescherming en het Rode Kruis komen ter plaatse om mensen die vastzitten onder meer van drinkwater te voorzien.