Topschutter Ally Samatta lijdt niet aan transferitis: “Genk is geen gevangenis”

“Geen enkel idee, ik hoop dat het niet ‘fuck you’ is”, schatert Ally Samatta, als we hem vragen naar de betekenis van de Japanse letters op zijn hip t-shirt. Samagoal ten voeten uit: altijd goed geluimd, het zonnetje in huis. Daar kan ook het uitblijven van een transfer naar een Europese topcompetitie niets aan veranderen. “Ik amuseer me nog steeds in Genk. Ik zit hier toch niet in een gevangenis.”