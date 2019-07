Man die omkwam bij parapente in Zwitserland is Ecolo-gemeenteraadslid in Oudergem

De 47-jarige Vincent Molenberg, gemeenteraadslid in Oudergem en fractieleider van Ecolo-Groen in Oudergem, is maandagavond in Zwitserland om het leven kwam na een dodelijke val met een parapente. Ecolo Brussel maakt het nieuws van het overlijden bekend op haar Facebookpagina.

Vincent Molenberg was lid van de gemeenteraad sinds 2012 en was eerder ook al voorzitter van het OCMW in Oudergem. Na de groene overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen werd hij ook vicevoorzitter van de gemeenteraad in Oudergem.

Over zijn begrafenis is er nog geen informatie, die wordt later bekend gemaakt. Molenberg laat een vrouw en vier kinderen achter.

Het dodelijk ongeval met een parapente deed zich maandagavond voor om een hoogte van 3.000 meter. Om een onbekende reden is de man neergestort tijdens een cursus paragliding. Een medische helikopter is meteen ter plaatse gekomen, maar kon er enkel het overlijden van de man vaststellen.