Vleessector wil dat dierentransporten ‘s nachts gebeuren

De Federatie van het Belgische Vlees (Febev) wil dat dierentransporten ‘s nachts mogen gebeuren, zodat de dieren vervoerd kunnen worden bij zachtere temperaturen. Bovendien zegt het al maanden aan een oplossing te werken met de dienst Dierenwelzijn om hittestress bij dieren in transport naar het slachthuis te vermijden. De federatie reageert daarmee op de ophef die was ontstaan nadat Animal Rights beelden had verspreid van dode varkens, die volgens Animal Rights door de hitte overleden zouden zijn tijdens het transport.