Tot zondag minimaal regime in gevangenis Brugge na agressie tegen cipiers

Het gevangenispersoneel in de gesloten afdeling van de gevangenis van Brugge schakelt nog tot en met zondag over naar een minimaal regime (archiefbeeld) Foto: EDM

Het gevangenispersoneel in de gesloten afdeling van de gevangenis van Brugge schakelt nog tot en met zondag over naar een minimaal regime, nadat drie van hun collega’s afgelopen woensdag werden aangevallen door een gedetineerde. Dat meldt woordvoerster van het gevangeniswezen Kathleen Van De Vijver na een overleg met het personeel.

De gedetineerde heeft woensdagnamiddag drie cipiers aangevallen in de gevangenis van Brugge. De cipiers werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen heeft één van hen het ziekenhuis verlaten.

De gedetineerde die de cipiers aanviel is al langer bekend voor zijn agressieve uitlatingen. Hij is kickbokser.

Na overleg donderdagavond besliste het gevangenispersoneel over te gaan op zondagdienst. Donderdagochtend was er een tweede overleg tussen directie en vakbonden. Daaruit is besloten dat er op de afdeling hoge veiligheid tot en met zondag geen regime gegeven wordt. Dat wil zeggen dat er enkel maaltijden bedeeld worden. Het gaat om 10 cellen die geen wandeling, sport of andere groepsactiviteiten mogen doen. Op de algemene afdeling is er wel wandeling, douches en telefonie. Er mag evenwel geen sport gedaan worden en er is geen bezoek.