Coach Simon Davies tempert de verwachtingen: “Anderlecht zal nog niet op zijn allerbeste niveau zijn”

Na acht oefenmatchen met héél veel spelers is Anderlecht ongeduldig om aan de competitie te beginnen. Zondag starten Kompany en co thuis tegen KV Oostende. Simon Davies - de officiële T1 - gaf nu al de persconferentie voor de match. “We hadden al veel controle tijdens de oefenwedstrijden, maar waren nog niet efficiënt genoeg.”

POLL. Wat verwacht u van komend voetbalseizoen?

De verwachtingen zijn hooggespannen. Overal in België en zelfs buiten onze landsgrenzen wordt uitgekeken naar het officiële debuut van Vincent Kompany als speler-manager bij RSCA. “We staan te popelen om te beginnen”, aldus Simon Davies. “Het basisteam zit al min of meer in ons hoofd, maar heel veel jongens speelden een sterke voorbereiding. Het is dus niet zo simpel om keuzes te maken. Op een tweetal posities twijfelen we nog.”

Twee vraagtekens

Volgens ons zijn de twee grootste vraagtekens bij Anderlecht: wie zal er in de spits spelen en wie wordt de controlerende middenvelder. Thelin en Santini sukkelden met kleine blessures en Pieter Gerkens toonde zich in de oefenmatchen onverwacht misschien wel de meest bedrijvige aanvaller. “In een zware voorbereidingen zijn er altijd enkele jongens zoals Thelin die lichte kwetsuren oplopen. We zullen zondag wel zien, maar Gerkens deed het verrassend goed als spits. Dat is het leuke aan het introduceren van een nieuw spelsysteem. Soms speel je jongens uit op ongewone posities en doe je ontdekkingen. Zo was Peter Zulj als controlerende middenvelder in Hamburg ook een aangename verrassing.”

Sven Kums mag dus beginnen vrezen voor zijn plaats, want hij staat niet meer eerste in de pikorde. Anderlecht wil zondag graag iets tonen tegen tegen KVO. “Voor elke club is het mentaal heel belangrijk om die eerste wedstrijd te winnen. Daar moeten we niet flauw over doen. Al zal Anderlecht zondag nog niet op zijn allerbeste niveau zijn. We zijn nog maar anderhalve maand bezig en deze groep moet nog groeien en zich het spelsysteem meer eigen maken. Tijdens de oefenwedstrijden hadden we vaak al veel controle over het spel, maar waren we niet efficiënt in de grote rechthoeken. Niet in offensief opzicht en niet in defensief opzicht. Daar moeten we aan werken. Voetbal is geen spelletje waarbij je beoordeeld wordt op balbezit, maar wel op resultaten. Maar ik ben zeker dat we steeds meer kansen gaan creëren. Niet alleen voor onze spits, maar ook voor de infiltrerende middenvelders en andere jongens.”

“Nog niet veel van België of Brussel gezien”

Paars-wit heeft tegenstander KV Oostende alvast heel goed doorgelicht. “We hebben véél beelden bekeken. Niet alleen van de huidige Oostende, maar bijvoorbeeld ook van andere clubs waar Oostende-trainer Kare Ingebrigtsen heeft gewerkt. Zo proberen we zijn spelconcept te snappen. We weten hoe ze willen spelen. Die grondige analyses zorgen er ook voor dat ik nog niet veel van België of Brussel heb gezien. Er is zoveel werk op de club te doen - ook met die buitenlandse oefenwedstrijden - dat het er nog niet van gekomen is om het land te verkennen. Of dat later zal gebeuren zal afhangen van onze resultaten. (lacht). Maar we zijn naar Anderlecht gekomen om zeker weer Europees voetbal te halen en ook de titel. Zeggen dat we voor de tweede of derde plaats gaan, zou getuigen van een verkeerde mentaliteit.”