Oekraïne legt Russische tanker aan ketting in haven aan Zwarte Zee

Oekraïne heeft donderdag meegedeeld dat het een Russisch tankschip aan de ketting heeft gelegd in een van zijn havens aan de Zwarte Zee. De tanker zou eind 2018 betrokken geweest zijn bij een scheepvaartincident tussen de twee landen.

De tanker nam volgens Kiev in november vorig jaar deel aan de inbeslagname door Rusland van Oekraïense militaire schepen voor de kust van de Krim. Het schip kwam woensdag in de haven van Izmajil aan, in de streek van Odessa, waar het aan de ketting werd gelegd, aldus de Oekraïense veiligheidsdiensten in de mededeling.