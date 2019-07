Man die veiligheidsgordel niet droeg, overleden na verkeersongeval

Bij een verkeersongeval in Brunehaut (provincie Henegouwen) is donderdag een man om het leven gekomen. Het slachtoffer droeg zijn veiligheidsgordel niet. Dat meldt de lokale politie.

Het ongeval vond plaats in Wez-Velvain, een gehucht van Brunehaut. De bestuurder van de auto verloor om een nog onbekende reden de controle over het stuur en belandde in de gracht. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse.

Het parket geeft in de loop van donderdag meer informatie over de omstandigheden van het ongeval.