Bierbeek vraagt bemiddeling gouverneur in ‘grensconflict’ met Lubbeek en Leuven

Bierbeek / Lubbeek / Leuven -

Bierbeek heeft Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte gevraagd te bemiddelen in het conflict met de buurgemeenten Leuven en Lubbeek over de plaatsing van ANPR-camera’s om sluipverkeer te ontmoedigen. Vlaams minister van Binnenlans Bestuur Liesbeth Homans heeft een beslissing van Bierbeek over die ANPR-camera’s vernietigd.