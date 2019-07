Brand op camping in Nieuwpoort: 3 caravans volledig uitgebrand

Nieuwpoort - Omstreeks 13 uur werd Brandweer Westhoek opgeroepen voor een brand op een camping langs de Kinderlaan te Nieuwpoort. Bij aankomst troffen de ploegen een uitslaande brand aan in 3 caravans/chalets. Door de aanwezigheid van een tiental gasflessen was de nodige voorzichtigheid geboden.

Omdat er geen wateraansluiting aanwezig was in de nabijheid van de caravans, werd een tankwagentransport opgestart voor de aanvoer van bluswater.

De 3 caravans zijn volledig uitgebrand, nog eens een 5-tal caravans raakten beschadigd. Het is voorlopig nog niet duidelijk of er nog iemand aanwezig was in de caravans. Ook de precieze omstandigheden zijn nog niet gekend, een deskundige van het parket komt ter plaatse om de oorzaak te achterhalen.

Een brandweervrijwilliger is onwel geworden door de warmte en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.