Aangevallen cipier opnieuw opgenomen in ziekenhuis

Brugge - Eén van de drie cipiers die woensdag werd aangevallen door een gedetineerde in de gevangenis van Brugge, is donderdag opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Dat valt te horen bij de vakbonden.

Op de afdeling Hoge Veiligheid ging een 28-jarige gedetineerde door het lint waarna hij drie cipiers aanviel. Twee van hen werden bewusteloos geslagen, één van hen ligt al sinds woensdagavond met zware verwondingen aan het hoofd in het ziekenhuis. De andere cipier werd dezelfde avond nog uit het ziekenhuis ontslagen, maar in de loop van donderdag werd hij opnieuw duizelig en dreigde hij het bewustzijn te verliezen. Hij werd daarom opnieuw opgenomen in het ziekenhuis.

De gedetineerde in kwestie werd opnieuw gearresteerd en zal bij de onderzoeksrechter voorgeleid worden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Hij riskeert een bijkomende gevangenisstraf.

Zondagregime

Intussen besliste het gevangenispersoneel na overleg om over te gaan op zondagdienst. Dat wil zeggen dat er enkel maaltijden bedeeld worden. Het gaat om 10 cellen die geen wandeling, sport of andere groepsactiviteiten mogen doen. Op de algemene afdeling is er wel wandeling, douches en telefonie. Er mag evenwel geen sport gedaan worden en er is geen bezoek.